Muhammed Nuh Kasadar'ın katil zanlısı tutuklandı

İstanbul'da 11 Temmuz'da polise başvuran Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar, bir gündür haber alamadıkları oğlu Muhammed Nuh Kasadar (19) ile ilgili telefonla arayan bir kişinin 40 bin dolar fidye istediğini söyleyerek yardım istedi.
Ailenin müracaatı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.
FİDYE İÇİN PAZARLIK YAPILDI
Polis, aileden fidye isteğini kabul etmiş gibi yaparak pazarlık etmesini istedi. Polisin gözetiminde yapılan görüşmelerde, arayan kişiyle pazarlık sonucu 70 bin lira karşılığında anlaşıldı.
Sultangazi ilçesinde bir parkta verilen buluşma yerinde polis, geniş güvenlik önlemleri aldı. Fidye için gelen şüpheli Hakan Öztürk (28) polis ekipleri tarafından yakalandı.
CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Asayiş Şube Müdürlüğünde sorguya alınan Hakan Öztürk önce suçlamaları kabul etmezken, daha sonra işlediği vahşi cinayeti tüm detayları ile anlatarak suçunu itiraf etti.
Şüphelinin daha önceden ailenin yanında çalıştığı, yaklaşık 2 yıl önce işten ayrıldığı ve taksicilik yaptığı belirlendi.
Katil zanlısının gösterdiği Bayrampaşa'daki evde yapılan aramada talihsiz gencin derin dondurucular içinde parçalanmış cesedi bulundu.
''AİLESİNİN HAKKIMI YEDİĞİNİ SÖYLEDİĞİMDE ARAMIZDA TARTIŞMA ÇIKTI''
Gasp Büro Amirliğinde ifade veren Hakan Öztürk'ün, 10 Temmuz'da Muhammed Nuh Kasadar ile buluştukların belirterek "Onunla buluştuk. Bir süre dolaştık. Bir lokantada yemek yedikten sonra nargile içmek için benim evime geldik. Orada konuşurken, eski konular açıldı. Ailesinin benim hakkımı yediğini söylediğimde aramızda tartışma çıktı." dediği öğrenildi.
"BİR ANLIK ÖFKEYLE ONU İPLE BOĞARAK ÖLDÜRDÜM''
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğünü iddia eden Hakan Öztürk'ün "Bir anlık öfkeyle onu iple boğarak öldürdüm. Kendimi kaybetmişim. Kendime geldiğimde öldüğünü fark ettim. Sonra cesetten nasıl kurtulacağımı düşündüm. Cesedi parçalamaya karar verdim. Banyoya taşıyarak onu evde bulunan bıçaklarla kestim ve evde bulunan iki derin dondurucuya yerleştirdim." dediği kaydedildi.
ÖNCE ÖLDÜRÜP SONRA FİDYE İSTEMİŞ
Fidye istemeye cinayetten sonra karar verdiğini anlatan Hakan Öztürk'ün "Aileyi arayarak para istedim. Amacım aldığım o para ile ortadan kaybolup kaçmaktı. Ancak polis beni yakaladı." dediği belirtildi.
Daha önceden iki suç kaydı olduğu öğrenilen Hakan Öztürk işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
Soruşturma savcısına çıkarılan Öztürk'ün "Kasten adam öldürme" suçundan tutuklanması talep edildi. Şüpheli, İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Mahkeme, Öztürk'ün tutuklanmasına karar verdi.
Savcılık kaynaklarına göre, öldürülen Muhammed Nuh Kasadar'ın cesedinin parçaları buzdolabı, derin dondurucu ve bir valize konuldu. Deliller, buzdolabı ve derin dondurucu ile birlikte Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Şüpheli ifadesinde, Kasadar'a ait cep telefonunu da çöpe attığını söyledi.
Şüpheli evi temizlediği için evde ufak tefek kan izleri dışında bir şey bulunmadı ayrıca ikisi ekmek bıçağı, biri meyve bıçağı olmak üzere toplam üç bıçak bulundu
Bu bıçaklar olayda kullanılma ihtimali nedeniyle incelemeye gönderildi. Olay öncesi şüpheli ve maktulün nargile kullandıkları, sonrasında kavganın çıktığı, şüphelinin Kasadar'ı iple boğduktan sonra cesetten kurtulmak parçalara ayırdığı tahmin ediliyor.
Vücut parçalarının adli tıpta birleştirilebilir hale getirilerek otopsi yapılabilir hale getirilmesi de hedefleniyor.
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