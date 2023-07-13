Muhammed Nuh Kasadar'ın katil zanlısı tutuklandı

İstanbul'da 11 Temmuz'da polise başvuran Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar, bir gündür haber alamadıkları oğlu Muhammed Nuh Kasadar (19) ile ilgili telefonla arayan bir kişinin 40 bin dolar fidye istediğini söyleyerek yardım istedi.

Ailenin müracaatı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

FİDYE İÇİN PAZARLIK YAPILDI



Polis, aileden fidye isteğini kabul etmiş gibi yaparak pazarlık etmesini istedi. Polisin gözetiminde yapılan görüşmelerde, arayan kişiyle pazarlık sonucu 70 bin lira karşılığında anlaşıldı.

Sultangazi ilçesinde bir parkta verilen buluşma yerinde polis, geniş güvenlik önlemleri aldı. Fidye için gelen şüpheli Hakan Öztürk (28) polis ekipleri tarafından yakalandı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorguya alınan Hakan Öztürk önce suçlamaları kabul etmezken, daha sonra işlediği vahşi cinayeti tüm detayları ile anlatarak suçunu itiraf etti.

Şüphelinin daha önceden ailenin yanında çalıştığı, yaklaşık 2 yıl önce işten ayrıldığı ve taksicilik yaptığı belirlendi.

Katil zanlısının gösterdiği Bayrampaşa'daki evde yapılan aramada talihsiz gencin derin dondurucular içinde parçalanmış cesedi bulundu.

