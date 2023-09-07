Muhammed Yakut için iade talep edildi

Kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut, İspanya’nın kuzeyindeki Santander şehrinde yakalandı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yakut'un için iade talepnamesini hazırlayarak Adalet Bakanlığına gönderdi.



Bakanlık aracılığıyla Yakut'un ilgili ülkeden iadesi istenecek.



NE OLMUŞTU?



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, seçim sürecinde yaptığı yayınlar ile gündeme gelen Yakut hakkında sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle “Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma” ve “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma” suçlarından soruşturma başlatmıştı.



Muhammed Yakut için 25 Mayıs'ta kırmızı bülten çıkarılmıştı.