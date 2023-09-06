Muhammed Yakut İspanya'da yakalandı

Seçim öncesinde YouTube üzerinden yaptığı yayınlarla gündeme gelen Muhammed Yakut, İspanya'nın Santander şehrinde yakalandı. Yakut'un, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye iade edilmesi bekleniyor.

Muhammed Yakut İspanya'da yakalandı
Muhammed Yakut hakkında 8 yıla kadar hapis istendi

Muhammed Yakut hakkında 8 yıla kadar hapis istendi

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Kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut'un, 'nın kuzeyinde polis tarafından yakalandığı bildirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Yakut’un Santander şehrinde olduğunu tespit edince İspanyol yetkililer ile temasa geçildi.

Yakut, İspanyol polisinin operasyonuyla yakalandı.

Muhammed Yakut'a kırmızı bülten kararı

Muhammed Yakut'a kırmızı bülten kararı

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Muhammed Yakut'un, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından ’ye iade edilmesi bekleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, seçim sürecinde yaptığı yayınlar ile gündeme gelen Yakut hakkında sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma" suçlarından soruşturma başlatmıştı.

Muhammed Yakut için 25 Mayıs'ta kırmızı bülten çıkarılmıştı.

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