Muhammed Yakut İspanya'da yakalandı

Muhammed Yakut'un, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından Türkiye’ye iade edilmesi bekleniyor.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, seçim sürecinde yaptığı yayınlar ile gündeme gelen Yakut hakkında sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma" suçlarından soruşturma başlatmıştı.

Muhammed Yakut için 25 Mayıs'ta kırmızı bülten çıkarılmıştı.