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Muhammed'in acı ölümü

Adana'da sulama kanalında akıntıya kapılan 10 yaşındaki Muhammed Al Khalif hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Muhammed'in acı ölümü

Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde sulama kanalına giren Muhammed Al Khalif, bir süre sonra akıntıya kapıldı.

İhbarla bölgeye Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler sevk edildi. Ekipler, dün akşam saatlerinde küçük çocuğun cansız bedenini buldu. Khalif'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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