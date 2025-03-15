Muhammed'in acı ölümü
Adana'da sulama kanalında akıntıya kapılan 10 yaşındaki Muhammed Al Khalif hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde sulama kanalına giren Muhammed Al Khalif, bir süre sonra akıntıya kapıldı.
İhbarla bölgeye Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler sevk edildi. Ekipler, dün akşam saatlerinde küçük çocuğun cansız bedenini buldu. Khalif'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
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