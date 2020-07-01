Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun corona virüs testi pozitif çıktı (Muhammet Emin Akbaşoğlu kimdir?)

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, rutin yaptırdığı corona virüs (Covid-19) testlerinden sonuncusunun pozitif çıktığını bildirdi.



Akbaşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Rutin yaptırdığımız corona testlerinden sonuncusunun bugün pozitif çıkması üzerine gerekli tıbbi süreç başlatıldı. Elhamdülillah genel sağlık durumum iyi. Bu vesile ile geçmiş olsun dileklerini ileten tüm dostlara samimi teşekkürlerimi iletir, özellikle dualarınızı istirham ederim." ifadelerine yer verdi.



MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU KİMDİR?

1968 yılında İstanbul Gaziosmanpaşa'da doğan Muhammet Emin Akbaşoğlu, Küçükköy İmam Hatip Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı.

25 ve 26. dönem Çankırı milletvekili seçilen Akbaşoğlu, Anayasa Komisyonu Katip Üyesi olarak görev yaptı. Şu an AK Parti Grup Başkanvekili olan Muhammet Emin Akbaşoğlu, İngilizce ve Arapça bilmektedir.