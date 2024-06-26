Muharrem ayı 2024: Muharrem ayı ne zaman, aşure günü ne zaman idrak edilecek?

2024 Muharrem ayı ve aşure gününün ne zamana denk geldiği, dini vazifelerini yerine getirmek isteyen vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Muharrem ayında evlerde kazan kazan yapılan aşureler, bolluk ve bereket getirmesi için vatandaşlara dağıtılıyor. Peki, 2024 Muharrem ayı ne zaman başlayacak? Aşure günü ne zaman idrak edilecek?



2024 MUHARREM AYI NE ZAMAN?



Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vakit hesaplarına göre, 2024 hicri yılbaşı tarihi belli oldu.



Buna göre; Bu yıl hicri yılbaşı, 7 Temmuz 2024 Pazar gününe denk geliyor. Muharrem ayı, 7 Temmuz 2024 Pazar günü idrak edilecek. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günü dolayısıyla yılbaşı olacak.

