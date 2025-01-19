Muharrem ayı ne zaman? 2025 Muharrem ayı tarihi

Hicri takvimin başlangıcı olarak kabul edilen Muharrem ayının 10. günü, Aşure Günü olarak idrak ediliyor. Müslümanlar için birçok anlamı bulunan bu günün bu yılki tarihi merak ediliyor. İşte, 2025 Aşure tarihi...



2025 MUHARREM AYI NE ZAMAN?



Müslüman alemi için kutsal aylardan biri olan Muharrem ayının 1. günü Hicri yılbaşı olarak kabul ediliyor.



Bu yıl Muharrem ayının başlangıcı 26 Haziran 2025 Perşembe günü olacak.



AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?



Aşure Günü ise 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü idrak edilecek.