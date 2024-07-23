Muharrem ayı ne zaman bitiyor? Aşure yapmak için son gün ne zaman? (2024 Muharrem ayı takvimi)

2024 Muharrem ayı takvimi, dini vazifelerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar tarafından merakla sorgulanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 yılı dini takvimi sonrasında Muharrem ayı bitiş tarihi belli oldu. Peki, Muharrem ayı ne zaman bitiyor? Aşure yapmak için son gün ne zaman?



MUHARREM AYI NE ZAMAN BİTİYOR?



Muharrem ayının bitiş tarihi Hicri Takvim'e göre belli oldu.



Buna göre; Muharrem ayı 7 Temmuz 2024 Pazar günü başladı. 5 Ağustos Pazartesi günü Safer ayının başlamasıyla beraber Muharrem ayı sona erecek.

