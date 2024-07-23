Muharrem ayı ne zaman bitiyor? Aşure yapmak için son gün ne zaman? (2024 Muharrem ayı takvimi)

Muharrem ayının ne zaman sona ereceği, aşure yapmak ve sevdiklerine dağıtmak isteyen vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. 7 Temmuz'da başlayan Muharrem ayı için ibadetler sürmeye devam ediyor. Peki, 2024 Muharrem ayı ne zaman bitiyor? Aşure yapmak için son gün ne zaman?

Muharrem ayı ne zaman bitiyor? Aşure yapmak için son gün ne zaman? (2024 Muharrem ayı takvimi)

2024 Muharrem ayı takvimi, dini vazifelerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar tarafından merakla sorgulanıyor. İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 yılı dini takvimi sonrasında Muharrem ayı bitiş tarihi belli oldu. Peki, Muharrem ayı ne zaman bitiyor? yapmak için son gün ne zaman?

MUHARREM AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

Muharrem ayının bitiş tarihi Hicri Takvim'e göre belli oldu.

Buna göre; Muharrem ayı 7 Temmuz 2024 Pazar günü başladı. 5 Ağustos Pazartesi günü Safer ayının başlamasıyla beraber Muharrem ayı sona erecek.

Muharrem ayı ne zaman bitiyor? Aşure yapmak için son gün ne zaman? (2024 Muharrem ayı takvimi) - 1

AŞURE DAĞITMAK İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Muharrem ayının 10. günü kutlanan Günü 16 Temmuz Çarşamba gününe denk geldi.

Aşure dağıtımı 5 Ağustos 2024 tarihine kadar devam edecek.

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