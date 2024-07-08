Muharrem ayı orucu nasıl, kaç gün tutulur?

Muharrem ayının ilk günlerinde oruç tutmak tüm Müslümanlar için müstehaptır. Aleviler Muharrem ayında 12 gün süreyle oruç tutarlar. Bu oruç, hem Şii hem de Alevi inancına göre öldürülen 12 imamla (İmam Mehdi hariç) ilgilidir. Aynı zamanda islami yeni yılın da başlangıcıdır.



Diyanet "Bu ayın başında, sonunda veya ortasında yani 13, 14, 15’inci günlerinde ya da 9, 10 veya 10 ve 11’inci günlerinde oruç tutulabilir." önerisinde bulunuyor.