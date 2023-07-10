Muharrem ayının 1. günü ne zaman? 2023 Muharrem ayı başlangıç tarihi

Müslümanlar tarafından Hicri yılbaşı olarak kabul edilen Muharrem ayı için kısa bir süre kaldı. Kur'an-ı Kerimde kıymet verilen dört aydan biri olan Muharrem ayı, Temmuz ayında idrak edilecek. Öte yandan Muharrem ayının onuncu gününe “aşura” günü denilir. İşte, 2023 Muharrem ayı başlangıç tarihi...



MUHARREM AYI NE ZAMAN?



Muharrem ayı 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü idrak edilecek. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günü dolayısıyla yılbaşı olacak.



AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?



İslam inancına göre, Hazreti Adem'den itibaren peygamberlerin hayatında önemli hadiselerin yaşandığı, bereket, paylaşma, birlik ve beraberliğin simgesi aşurenin yapıldığı muharrem ayının onuncu günü olan "Aşure Günü" idrak edilecek.



Muharrem ayının 10. günü kutlanan Aşure Günü 28 Temmuz 2023 Cuma gününe denk geliyor.



AŞURE GELENEĞİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?



Aşure geleneğinin kaynağı konusunda birçok söylence var. Bunlardan biri, Nuh tufanına dayanıyor. Nuh Peygamber, sular çekilip karaya çıkınca, geminin ambarında ne varsa çıkartıp büyük bir kazanda kaynatmış.



Tufandan kurtulanlar hep birlikte yiyip hâllerine şükretmişler. Aşure geleneği oradan gelir deniyor. Bazı yörelerimizde Hz. Hüseyin’e yas olarak algılanır, Kerbela şehitlerinin ruhlarına varması dilenir. Bir başka inanca göre birçok uğurlu olayın bugün gerçekleştiği söylenir. Âdem’in tövbesi bugün kabul edilmiş, İbrahim Nemrut ateşinden, Musa Firavun zulmünden bugün kurtulmuş. Eyüp bugün şifa bulmuş...



