İstanbul’da seçim çalışmalarını sürdüren CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Üsküdar ilçesinde vatandaşlara hitap ediyor.



İnce’nin açıklamasından öne çıkanlar şöyle;



"48 saat içinde OHAL’i kaldıracağız. Bir genç cumhurbaşkanı aleyhine tweet attı diye sabahın 5’inde evine polisler gitmeyecek. Bir korku toplumu oluşturdular. Türkiye’yi yeniden telefonları dinlenmeyen bir ülke yapacağız. Gençleri FETÖ benzeri örgütlere teslim etmeyen bir Türkiye kuracağız.

Erdoğan'a Türkiye'nin her yerinden seslendim. Şimdi de Erdoğan'a evinin dibinden sesleniyorum. Erdoğan, "Sen dünya liderisin Erdoğan, çakma dünya lideri. Ben ustayım diyorsun, dilin kemiği yok. Sen de şu kadar yürek varsa, bilgi varsa çık televizyonda karşıma. Seninle sadece ekonomi konuşacağız. Hani sen dünya lideriydin. Korkma ben adam yemiyorum. Diyorsan ki ben ekonomi tartışamam, diplomam yok diyorsan ona karışmam. Arkamdan atıp tutma. Siyaset er meydanı işidir, senin evinin önünden sesleniyorum. Gel ekonomi tartışalım.

Terörü istismar ediyorsun, bir gün barış diyorsun öbür gün savaş. Bazen idam diyorsun, bazen Kandil'le İmralı arasında postacılık yapıyorsun. Deneme yanılma yöntemiyle terörle mücadele yapılmaz.

Teröre siyasete alet ediyorsun. Ben bu işi gönlümü, yüreğimi koyarak çözeceğim. Bana diyor ki Demirtaş'la görüştü, saklım gizlim yok. Herkesle görüştüm. Milletimiz için sana bile geldim.

Millete GDO'lu yiyecekler yedirip, kendisine saray bahçesine bıldırcın yumurtası yapanlar bu milletin halinden anlamaz. Artık harama bulaştı, artık saraylı oldu. O saraylı ben milletin evladı. O artık "beyaz Türk" onun hiçbir şeyi yerli değil. Ondan kurtulacağız.

Sadece CHP'lilerin değil 81 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. Hepinizin bayramını kutluyorum. 55 milyar cari açığımız var, 250 milyar dolar ihracatımız var. Millet et yiyemiyor, gençlerin yüzde 20'si işsiz.

Meydanlarda bunların kafası basmaz, Erdoğan senin kafan çok basıyordu da ilkokul mezunu FETÖ seni nasıl kandırdı. 24 Haziran'da bay bay Erdoğan.

Benim cumhurbaşkanlığımda mülakat kaldırılacak. Emeklilikte yaşa takılanların sorununu çözeceğiz. Bedelli askerlik hiç içime sinmiyor ama toplumun da gerçeği. Son kez çıkabilir, toplanacak paraların üçte birini er olarak askere gidenlere vereceğiz, üçte birini şehit ve gazi yakınlarına vereceğiz diğer üçte birini de savunma sanayine vereceğiz.

Çiftçiye mazot 3 liradan verilecek. En düşük maaş 2 bin 200 lira olacak. Kentsel dönüşümde hedefimiz yerinde dönüşüm. Kimseyi yerinden yurdundan etmeyeceğiz.

Bir hayalim var oda Erdoğan'ın televizyonda karşıma çıkması. 23'ünde Maltepe'deyiz. Cumhuriyet tarihinin en büyük mitingini istiyorum. Mitinge formalarınızla katılın. Cumhurbaşkanı olduğumda Passolig'i hemen kaldıracağım.