Muharrem İnce aday olacak

14 Mayıs seçimleri öncesi, Memleket Partisi'nin izleyeceği yol merak ediliyor.

Hürriyet gazetesine konuşan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin konuştu.

Yüz bin imza toplayıp aday olacağını ifade eden İnce, "Prosedürü tamamlayacağım." dedi.

İnce, sokağın nabzını tuttuğunu ve kendisine "CHP'ye katıl" diyenin de "Sakın" diyenin de olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalacağını savunan İnce, "Birinci turda kafa kafaya sonuçlar çıkar. İkinci turda ise Kılıçdaroğlu’na göre de Erdoğan’a göre de ben daha şanslıyım." diye konuştu.

"KEMAL BEY LEHİNE ÇEKİLİRİM"

İnce, daha önce ise "Kimse merak etmesin, gerektiği anda gereğini yaparım. Durumu değerlendiriyorum. Günü geldiğinde çekilmeyi bilirim. Kemal Bey lehine çekilirim." ifadelerini kullanmıştı.