Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) 2021 yılında ayrılan ardından Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, CHP'ye döndü.

İnce, CHP TBMM Grup Toplantısı'na katılarak yeniden CHP'ye katıldı.

Özel'in açıklamaları şöyle:

"Çağrımıza kulak verenlerle bize verdikleri desteklerle 47 yıl sonra Türkiye'nin birinci partisi oldu. Partimiz iktidarın saldırısı altındadır. Kimi arkadaşlarımız Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere haksız yere cezaevinde yatmaktadır.



Pek çok görevi üstlenmiş olan yol arkadaşımızı geçen hafta ziyaret ettim. Kendisini baba evine davet ettim. Böyle bir dönemde birleşe birleşe kazanmanın gerekğine inandığı için partisine en yaşlı üyeye davet etti."

"BUGÜN BURAYA GELİŞİM HASRET GİDERMEDİR"

Kürsüye davet edilen İnce ise şu açıklamaları yaptı:

"Ben bugün buraya kibirle pişmanlıkla gelmedim. Ben bugün buraya Genel Başkanımız samimi içten bir davetiyle geldim. Ayrılıklar bazen kırgınlıktan olur bazen umudu başka yollarla aramakla olur. Ben bugün buraya gelişim bir hasret gidermedir."

FESİH KARARI



İnce CHP'ye katılım öncesi dün, Memleket Partisi Parti Meclisi toplantısına başkanlık etti. Toplantıda Memleket Partisi'nin fesih kararı alındı.

Edinilen bilgiye göre temmuz ayında toplanacak olağanüstü kurultayla Memleket Partisi kendini feshedecek.

Uzun yıllar CHP'de görev yapan İnce, 2018'de partinin cumhurbaşkanı adayı da oluştu. Şubat 2021'de CHP'den ayrılan İnce, Mayıs 2021'de Memleket Partisi'ni kurmuştu.