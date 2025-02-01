Muharrem İnce CHP'ye dönecek mi?

Hafta başı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Çankaya Belediyesi'nin Ahlatlıbel tesislerinde yemekte bir araya geldi.

İnce'nin yemekte genel başkanlık gibi bir düşüncesinin olmadığını, ne görev verilirse yapabileceğini söylediği öğrenildi.

Ancak İnce’nin tek başına değil kurduğu Memleket Partisi'yle birlikte CHP’ye katılma şartını koştuğu, buna da CHP Genel Başkanı Özel'in soğuk yaklaştığı ifade edildi.

Bu durumun özellikle Anayasa Mahkemesi denetimi sırasında bazı sakıncalar doğurabileceğini ifade eden CHP kurmayları, İnce'nin durumunun şimdilik beklemeye alındığını vurguladı.

