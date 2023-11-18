Muharrem İnce CHP'ye dönecek mi? | "Ne böyle bir düşüncem var ne de bir teklif"

CHP Genel Başkan Özgür Özel, partisinin ilk grup toplatısında, CHP'den ayrılanlara "Babaevinize dönün" çağrısı yapmıştı.



Özel'in çağrısının ardından gözler, Memleket Partisi'nin Genel Başkanı Muharrem İnce'ye çevrildi.



Sözcü gazetesine konuşan İnce, geri dönüş iddialarına hakkında "Ne benim CHP'ye girmek gibi bir düşüncem var, ne de böyle bir teklif var." dedi.



"Ben, Memleket Partisi'nin genel başkanıyım." diyen İnce, "Biz, Memleket Partisi olarak seçime tek başımıza girecekmiş gibi kararımızı alacağız.” diye konuştu.

İTTİFAK YAPILACAK MI?



"Yerel seçimde ittifak yapacak mısınız?" sorusuna da yanıt veren İnce, "Seçimlere tek başımıza gireceğiz. Ama ‘ilkeli ittifaklara' açığız. Çıkar ittifakına değil." ifadesini kullandı.