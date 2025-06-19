Muharrem İnce CHP'ye dönüyor: CHP rozeti takacağı tarih belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) 3,5 yıl önce ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, siyasi hayatını CHP’de sürdürecek.

İnce, 24 Haziran Salı günü yapılacak CHP TBMM Grup Toplantısı'nda yeniden CHP'ye katılacak.

İNCE'YE ROZETİNİ ÖZGÜR ÖZEL TAKACAK



İnce'ye rozeti, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından takılacak.

Muharrem İnce'nin bu kararı tek başına aldığı, Memleket Partisi'nin ise CHP'ye toplu bir katılım gerçekleştirmeyeceği öğrenildi.