Muharrem İnce CHP'ye dönüyor: CHP rozeti takacağı tarih belli oldu
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP'ye dönüyor. İnce'ye rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel takacak.
Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) 3,5 yıl önce ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, siyasi hayatını CHP’de sürdürecek.
İnce, 24 Haziran Salı günü yapılacak CHP TBMM Grup Toplantısı'nda yeniden CHP'ye katılacak.
İNCE'YE ROZETİNİ ÖZGÜR ÖZEL TAKACAK
İnce'ye rozeti, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından takılacak.
Muharrem İnce'nin bu kararı tek başına aldığı, Memleket Partisi'nin ise CHP'ye toplu bir katılım gerçekleştirmeyeceği öğrenildi.
İnce, CHP'ye resmi katılımından önce pazartesi günü Memleket Partisi il başkanlarını ve Parti Meclisi'ni toplayarak kararını paylaşacak.
CHP'ye katılım sürecinin ardından, Memleket Partisi'nin olağanüstü kurultay toplayarak kendisini feshetmesi bekleniyor.
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