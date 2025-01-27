Muharrem İnce, CHP'ye mi geçiyor?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, yeniden CHP’ye dönmesi gündemde.…



İnce, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile iki kez bir araya geldi.



Özel’in genel başkan olmasından sonra yaptığı "baba ocağına dönün" çağrısını hatırlatarak CHP’ye dönmek istediğini iletti.



Özel’in de İnce’nin dönüşüne sıcak baktığı ve yeşil ışık yaktığı öğrenildi.

Ancak İnce ile ilgili son kararın, partinin yetkili kurullarında alınacağı ifade ediliyor.



2018'DE ADAY OLMUŞTU?



Yıllarca CHP’de siyaset yapan, 2018'de CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, sonrasında fikir ayrılığına düşerek istifa etmiş ve Memleket Partisini kurmuştu.



İnce, 2023 yılında da 100 bin imza toplayarak Memleket Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı olmuş ancak sonra seçimden çekilmişti.



TEK ÇATI ALTINDA TOPLANILMASI GÖRÜŞÜ



Edinilen bilgilere göre, son dönemde siyasette yaşanan gelişmeler nedeniyle İnce, muhalefetin tek çatı altında toplanması gerektiğini belirterek yeniden CHP’ye dönme kararı aldı.



İnce, CHP’den ihraç edilmediği için bir af kararı gerekmiyor.



CHP MYK’sından da olumlu bir karar çıkması durumunda İnce’nin, önümüzdeki günlerde İlçe örgütlerine ya da MYK’ya üyelik başvurusunda bulanarak yeniden CHP’li olması bekleniyor.