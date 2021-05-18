Muharrem İnce, Memleket Partisi'nin yol haritasını açıkladı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Ankara, Balgat'taki genel merkezinde konuştu.



CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran İnce, yol haritalarını açıkladı. İnce, "Biz, ne Cumhur ne Millet tek yol Memleket diyeceğiz" dedi.

Muharrem İnce'nin konuşmasından öne çıkanlar:



''Duruşumuz net, net olacağız. Önemli olan duruşundur, duruşun. Atatürkçü, Cumhuriyetçi bir parti olacağız. Bizim ilkelerimiz net; Atatürk'e saygısızlık yapanı partide istemiyoruz. Terörle arasına mesafe koymayanı istemiyoruz.



''TEK YOL MEMLEKET DİYECEĞİZ''



Bir yanda Cumhur İttifakı bir yanda Millet İttifakı. Biz diyeceğiz ki ne Cumhur ne Millet, tek yol memleket. Atatürkçü, Cumhuriyetçi demokrat bir parti olacağız.



Korkak bir muhalefet var. Tek başıma ben iktidar olurum diyemeceksin, Tayyip Erdoğan'a imza verip sonra altını oymaya çalışan kişiden medet umacaksın. Senin altını oymaya çalışırsa ne yapacaksın. Biz kendi gücümüzle iktidar olacağız.



İlk seçimde Memleket Partisi iktidar olacak. Size Memleket Partisi adına söz veriyorum. Bu pandemi ortamı bize bir şeyi gösterdi. İnternet. İnternet artık kitap demek, defter demek, kalem demek. Artık internet eğitimin bir parçası oldu. Öğrenim hayatı boyunca internet hızlı ve ücretsiz olacak. İlk seçimde bir numaralı icraatımız bu olacak''