Muharrem İnce, Meral Akşener'i ziyaret ediyor

Muharrem İnce ve Meral Akşener, İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Muharrem İnce, Meral Akşener'i ziyaret ediyor

Memleket Partisi Genel Başkanı ve İYİ Parti Genel Başkanı İYİ Parti Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

İnce’yi İYİ Parti Genel Merkezi önünde Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu karşıladı.

14.00’te başlayan görüşmenin içeriğine dair bilgi verilmezken İnce’nin görüşmenin ardından açıklama yapacağı ifade edildi.

Muharrem İnce, geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında muhalefet partilerine ittifak kurulması çağrısı yapmıştı. 

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