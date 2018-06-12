CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kayseri mitinginde konuştu.



İnce'nin açıklamalarından satır başları şöyle:



''Dün Diyarbakır'daydım. Erdoğan bugün çıkmış 'Muharrem İnce'nin mitingine HDP'liler de gitmiş' diyor. Erdoğan, Diyarbakır'da benim mitingimde AK Parti'li kardeşlerim de vardı. Onlar da vardı. Kimseyi ayırmıyorum dışlamıyorum. Bu ülkeyi barıştıracağım. Başı açık başı kapalı yok. 81 milyon herkesi kucaklayacağız.

''2020'DEN SONRA KULLANDIĞINIZ TELEFONLARIN HİÇBİRİ KULLANILMAYACAK''



Bir bilgisayar gücünü 18 ayda bir ikiye katlıyor. Her 18 ayda. Bu bir kanun. 2020'den sonra bu kullandığınız telefonların hiçbiri kullanılmayacak. Artık silikon bilgisayar kalkıyor bunun yerine kuantum bilgisayar geliyor optik bilgisayarlar geliyor. Kuantum nokta bilgisayarlar DNA bilgisayarları geliyor. Şu anda Türkiye hala tüketici konumda hala üretemiyoruz. 10 sene sonra internet gözlükleri sürücüsüz arabalar olacak duvar ekranlarıyla herkesle iletişim kurulacak. Herkesin gen haritası çıkarılacak. 3 boyutlu televizyonlar gelecek.

''GÜNDÜZ KEKİ BEDAVA YEDİ DE AKŞAM YEMEĞİ NE OLACAK?''

Bizimki de her mahallede birer tane kıraathane açacak. Kekler bedava çaylar bedava. Gündüz keki bedava yedi de akşam yemeği ne olacak? Meydanlara gelip ustayım diyordu ya meğer kek ustasıymış.

''KAYSERİ'DEN ERDOĞAN'A SESLENİYORUM...''

Kayseri'den Erdoğan'a sesleniyorum madem Türkiye 2018'in ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü Sayın Erdoğan seninle istediğin bir televizyon kanalında hiçbir konuyu tartışmayacağım diplomanı sormayacağım söz yolsuzlukları sormayacağım söz bir şeyi soracağım sadece ekonomi konuşacağız. Kayseri'den dünyanın oyunu alıyorsun gerçi bu sefer alamayacaksın. Sayın Erdoğan gel bir televizyon kanalında sadece ekonomi tartış benimle. Ben sana Sayın Erdoğan diyorum o bana bana bak Muharrem diyor. Erdoğan ben sana bakamam çünkü devlet sana bakıyor zaten. Sen de yakınlarına bakıyorsun ben fakir fukaraya bakacağım sana bakamam. Sayın Erdoğan bu iş tamam merak etme hukuk devleti var intikam yok. Türkiye'yi ayağa kaldıracağız.

''DANIŞTAY ÜYESİ ALEYHİMDE TWEET ATIYOR''



Danıştay üyesi benim aleyhimde tweet atıyor. Size söz veriyorum Cumhurbaşkanı seçildiğimde hiçbir hakim savcı benim rakiplerime laf söyleyemeyecek. Onlar işini yapacak. Hakim savcı siyasete girerse doğru olmaz. Yargıtay salonuna girdiğimde yargıçlar ayağa kalkmayacak. Eğer yüksek yargıçlar Cumhurbaşkanı gelince ayağa kalkıyorsa onlar adalet dağıtamaz. Benim Cumhurbaşkanlığımda yargıçlar gerekirse beni de yargılayacak.



''ERDOĞAN BEYAZ TÜRK BEN BU ÜLKENİN ZENCİSİYİM''



Emekliye asgari ücret tutarında maaş diyorum nereden bulacaksın diyor. Polislere 3600 diyorum nereden bulacaksın diyor. Suriyelilere 40 milyar doları nereden bulduysan oradan bulacağım. Saraya 2 milyar doları nereden bulduysan ben de oradan bulacağım. Bu memleketin tarım alanları denizleri atıl. Onları devreye sokacağım oradan bulacağım. 3000 korumayla gezmeyeceğim 300 araçlık konvoy yapmayacağım. Erdoğan ile benim aramdaki fark şu Erdoğan beyaz Türk ben bu ülkenin zencisiyim. Erdoğan saraylı ben milletin evladıyım.

''ERDOĞAN KİLOSU 4500 LİRAYA BEYAZ ÇAY İÇİYOR BEN SİYAH ÇAY İÇİYORUM''



Erdoğan sarayın kilosu 4500 liraya beyaz çay içiyor ben sizin gibi bakkaldan aldığını siyah çaydan içiyorum. Örtülü ödene onda devletin uçakları onda ben sizin yaptığını bağışlarla kampanya yapıyorum. Az önce bir özel uçakla geldik buraya kiralıyoruz sizin paralardan. Helal ediyor musunuz? Tünelin ucunda ışık göründü yalnız yakıt bitmesin biraz daha ateşleyin şunu. Tamam deyip boşvermeyin mitingden sonra bankaya bir uğrayın. 5 lira10 lira fark etmez.

''TÜRKİYE'NİN İSRAF EKONOMİSİNİ İNSAF EKONOMİSİNE DÖNDÜRECEĞİZ''



Hurma ağaçları hurma vermemiş Fransa'dan gelmişler yer altından ısıtma yapmışlar. Beyefendi hurmayı taze taze yesin diye. Yanındaki arkadaşlarına kalsa herhalde darphaneyi de ona bağlarlar taze taze sıcak sıcak para gelsin diye. Türkiye'de bir israf ekonomisi var Türkiye'nin israf ekonomisini insaf ekonomisine döndüreceğiz.

''SANKİ MİLLET ÇOCUK YAPMASINI BİLMİYOR SENDEN Mİ ÖĞRENECEK?''



Telefonu aldın aldığında anda 3 çeşit vergi ödüyorsun. Konuşmaya başladın 4 çeşit şarja taktın 5 çeşit vergi ödüyorsun. Meydanlara geliyor çocuk sayınız 3 olsun 5 olsun sanki millet çocuk yapmasını bilmiyor senden mi öğrenecek? Normal doğum olacak diyor Cumhurbaşkanının görevi çocuk sayısını doğumun yöntemini söylemek değildir görevi çocuk bezindeki yüzde 18 KDV'yi indirmektir.

''BUNLAR MI MÜSLÜMAN? YAZIK GÜNAH''



Samsun'da sahneye çıktım bisiklet getirdi çocuklar almışlar bu bisikletli görüntüyü caminin içine monte etmişler. Traktörle camiye girmiş. Camide zeybek oynuyor. Bunlar mı Müslüman? Yazık günah. Utanmazlar reziller alıyorlar montajcı olarak FETÖ'cüler var diyordum bunlar FETÖ'cülerden betermiş.

''ULUSLARLARASI ARENADA ÇAKMA BİR KABADAYI''



Erdoğan'ın döneminde millet kemer sıkıyordu benim dönemimde devlet kemer sıkacak. Erdoğan'ın döneminde ne zaman efelense ekonomik kayba uğruyorduk ey Hollanda dedi Hollanda'ya Petrol Ofisi'ni sattı. Ey Amerika dedi 11 milyar dolarlık Boeing aldı. Uluslarlarası arenada çakma bir kabadayı. Kandırılan bir Cumhurbaşkanı değil bir değil iki değil üç değil hep aldatıldık diyor.

''ERDOĞAN'A BİR SLOGAN BULDUM VAKİT JÜBİLE VAKTİ''

Yolda gelirken afişlerini gördüm 'Vakit Türkiye vakti' yazmış ona bir slogan buldum. Erdoğan'a bir slogan buldum vakit jübile vakti.''