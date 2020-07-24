Muharrem İnce, namazını Sultanahmet Meydanı'nda kıldı

86 yıl sonra ilk namazın kılınmasının ardından Ayasofya Camii bugün ibadete açıldı.

Muharrem İnce, gerçekleşen Ayasofya Camii'ndeki cuma namazına katılım gösterdi.



İnce, Sultanahmet'te vatandaşların namaz kılması için ayrılan bölümde yerini aldı.

"PROTOKOLE GİTMEK İSTEMEDİM"



Namazını meydanda kılan CHP'li Muharrem İnce, "Diyanet İşleri Başkanı'nın davetine değil ezanın davetine uydum. Protokole gitmek istemedim, Sultanahmet'te namazımızı kıldık. Diyanet İşleri Başkanı davete gerek yok demişti. Sonra davetiye gönderdi. İbadete açmak yerine siyasete açtıkları için oraya gitmedim" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazına 350 bin kişinin katıldığını açıkladı.

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