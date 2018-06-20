Muharrem İnce'nin konuşmasından satır başları:

"Erdoğan, yorgun, hayali olmayan, insanlara tepeden bakan bir adam, kibirli bir adam. Siyaset insana dokunma siyasetidir, artık insana dokunamıyor.



O, imam hatip lisesi okurken ütüsüz pantolonlarla gezdiği gibi değil, camiye bile 150 korumayla giriyor, o sizden biri değil.

Erdoğan'ın hayalleri yok gelecekler ilgili. Benim yıllar önce yazdığım kitabı eline almış. Müstehcen şeyler var diyor. Ben yazdım o şiirleri kardeşim, itirazın mı var?

Son günlerde yeni bir yalana başladılar. Yoksul vatandaşlarımıza yardımlar var, bunları ben kesecekmişim. Söz veriyorum Allah'ın izniyle seçileyim, 100 gün içinde 100 lira zam yapacağım."