CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Ankarada düzenlenen mitingde konuştu.

İnce'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Sarayın mermerleri Afyon mermeri mi Hindistan mermeri mi? Sana yerli diye yutturmaya çalışıyor o kilosu 4 bin 500 lira olan beyaz çay içiyor. Senin gecekondun var onun sarayı var. 5 tane de İstanbul'da saray var. O da yetmedi 300 odalı, Marmaris'e saray yaptırıyor. Ben devam etmeyeceğim buna karşı çıkacağım. Allah'ın izniyle seçildiğimde ben sarayda oturmayacağım. Orayı gençere vereceğim.

Köprüden geçmeden para ödüyorsun, hastaneden yatmadan para ödüyorsun, havalimanından uçmadan para ödüyorsun. Demirel'in yaptığı köprüde 11 liraya geçiyorsun, Erdoğan'ın yaptığı köprüden 110 liraya geçiyorsun. Demirel'in köprüsü bayramda parasız, Erdoğan'ın yaptığı köprü paralı. Böyle bir soygunu görmüyorsan ben sana ne diyeyim?

Türkiye'nin yeni bir umuda yeni bir söyleme ihtiyacı var. Bunu gerçekleştireceğiz."

