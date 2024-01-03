Muharrem İnce yarın Özgür Özel’i ziyaret edecek

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yarın Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’le görüşecek. Görüşmede yerel seçimler ve olası işbirliği senaryolarının ele alınması bekleniyor.

Muharrem İnce yarın Özgür Özel’i ziyaret edecek
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CHP’de gözler perşembe gününde: 150 aday daha belli olacak

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Memleket Partisi Genel Başkanı , yarın Cumhuriyet Halk Partisi () Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret edecek.

Görüşme saat 10.00’da CHP Genel Merkezi’nde gerçekleşecek.

Nezaket ziyareti olduğu belirtilen görüşmede, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler ve olası işbirliği senaryolarının ele alınması bekleniyor.

Görüşme talebinin Muharrem İnce’den geldiği öğrenildi.

İnce 3 hafta önce de İsstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmüştü.

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