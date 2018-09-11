CHP'nin 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında soruları yanıtladı.



"24 Haziran seçim gecesine ilişkin" iddialar üzerine, "Seçim gecesi neden ortaya çıkmadım? Bir, televizyonlar kaybettiğimi söylüyor, iki partinin genel başkan yardımcısı ikinci tura kaldığımı söylüyor. Benim elimde veriler yok, veriler genel merkezde. Sayın Karamollaoğlu, Sayın Akşener, Sayın Kılıçdaroğlu çıktı mı? Çıkmadı. Ben o gece çıksaydım, o gün de bir cümlem tırnakla kesilecekti ve bu sefer onun üzerinden yüklenilecekti." yanıtını veren İnce, kendisine oy veren 15 milyon seçmene "oyuna gelmeyin" diye seslendi.



Bir oyun oynanarak yıpratılmak istendiğini savunan İnce, "Bu oyunun çok fazla taraftarı var. Parti içi saiklerle, yarışlar nedeniyle buna oyuncu olan, figüran olan vardır tabii ki." ifadesini kullandı.

"PEK DE YANLIŞ DEĞİLMİŞ" (APOLET TARTIŞMASI)

"50 günlük kampanya sürecinizde hata yaptınız mı?" sorusu üzerine İnce, şunları aktardı: "Var, 13 ile gidemedim, ne yapar yapar giderdim. Uyumayabilirdim, gitmeliydim. Hastalandığım günler oldu. Hatay mitingi öncesinde ciddi rahatsızlık geçirdim. Konuşma metnimi arkadaşlarla çalışıyoruz. Masanın sağ tarafında, sol kolumu masanın üzerine yatırdım 2 doktor, 1 hemşire arkadaşımız onlara dedim ki, 'Kolum size emanet beni rahatsız etmeyin. Serumla ne istiyorsanız verin.' dedim. Daha da gayret etmeliydim ve o 13 vilayete mutlaka gitmeliydim. Sosyal yardım alan yurttaşlarımız, Erdoğan kaybettiği takdirde onların kesileceği yalanına inandılar, onun üzerinde daha fazla durabilirdim. Apolet tartışmasına 'yanlış yaptım' dedim ama sonra bunu çok ölçtüm insanlarla 'Yanlış mı yaptım?' diye çok kişiye sordum. Entellektüel kesim 'yanlış yapmadığımı' söyledi. Daha alt grupta insanlar ise 'yanlış yaptığımı' söyledi. 'Yanlış yaptım' dedim ama bugün sorarsan o ölçümü yaptıktan sonra pek de yanlış değilmiş."

"SÖZÜMÜ TUTTUM, RAKİP OLMADIM"

"Seçim sürecinde 'Ben, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip olmam' dediniz. Seçim bitti, rakip olma girişiminde bulundunuz. Yani sözünüzde durmadınız, neden?" sorusuna İnce, "Rakip olmadım, sözümde durdum. Ben kendisine yemekte 'kurultayı toplayalım, siz aday olmayın' dedim. Yarışalım demedim ki. 'Siz aday olmayın, onursal genel başkan olun, ben aday olayım' dedim. Bir memleket meselesini konuşuyoruz burada. Şartlar değişti. Sayın Baykal istifa ettiğinde evinden çıkarken Sayın Kılıçdaroğlu, 'Ben genel başkanlığa aday değilim' dedi. Sonra ne oldu? Aday olmak zorunda kaldı. Bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun sözünü tutmaması mı demektir? Hayır, şartlar değişmiştir, şartlar değişince aday olmak zorunda kalmıştır." karşılığını verdi.

Seçimin sonucunda, partisinden 4 milyon fazla oy aldığını dile getiren İnce, yeni bir durumun yaşandığını, bu nedenle değişim istediğini anlattı. İnce, bu değişim gerçekleşseydi, mitinglere devam edeceğini, bir otobüs hazırlatarak Yüksekova'dan başlayıp Muğla'ya kadar gideceğini, her ilçe ve beldeye uğrayacağını söyledi.

"ÇİFT BAŞLILIK YAŞANIYOR"

Seçim sürecinde Kılıçdaroğlu ile arasında çift başlılığın yaşandığını vurgulayan Muharrem İnce, "Fetullah Gülen'in iadesi... 'İstemiyor bunlar' dedim, Genel Başkan başka bir şey söyledi. Günlerce Erdoğan buna taktı. Bilboardlarda benim resmim, Genel Başkanın resmi yan yana. Kim aday? Doğal olarak bir çelişki çıkıyor, çift başlılık görüntüsü ortaya çıkıyor. Bunu Sayın Genel Başkan yaptı demiyorum. Bir partinin genel başkanı aday olmazsa demek ki böyle oluyor." ifadesini kullandı.

İNCE'NİN AÇIKLAMALARINDAN...

(CHP'de bir organizasyon, performans, liderlik sorunu mu var?) "Siyasette tavı kaçmak diye bir şey vardır. Siyasette bazen bir şeyi denersiniz olmuyorsa... Menderes ilk seçimde başardı, Özal ilk seçimde oldu. Bir de oldu, iki de oldu, üçte oldu, olmadı bir daha olmuyorsa denememek lazım. Değiştirmek lazım."

(Partiyi yöneten ekipte bir İnce düşmanlığı mı var?) "Hayır, iddialı değiller, 22'ye, 25'e razılar. Çankaya, Bakırköy, Kadıköy, Beşiktaş, Şişli... Ben razı değilim. Ben, Nevşehir'i, Erzurum Büyükşehiri, Konya'yı istiyorum."



(Yerel seçimler öncesi tekrar kurultayı toplama girişiminde bulunacak mısınız?) "Hayır, arkadaşlarla da değerlendirdik. Sonra olası bir başarısızlığın faturasını bize kesmeye kalkarlar. Böyle bir tartışmanın içinde olmayacağız, biz yardımcıyız. Sorumluluk partiyi yönetenlere ve imza vermeyenlere aittir ama bizim üzerimize düşen görevi yapacağız."



(İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı adaylığı) "Cumhurbaşkanı adayı olmakta kararlıyım, böyle bir talebim olmadı.

İnce ayrıca gelecek cumhurbaşkanlığı seçiminin "erken seçim" olacağını ileri sürdü.

