CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Yalova mitinginde konuştu.

İnce konuşmasında bedelli askerlikle ilgili teklifini açıkladı.



İnce "Bedelli askerlik konusuna sıcak bakmıyorum. Ama toplumun da bir gerçeği. 81 milyonun önünde şunu söyleyeyim, cumhurbaşkanı seçildiğimde askerlik konusunu yeniden düzenleyeceğiz. Bir defaya mahsus olmak üzere bedelli askerliği bir şartla çıkarırız. Toplanan parayı üçe böleceğiz. Üçte birini er olarak askere gidenlere vereceğiz, üçte birini şehit ve gazi yakınlarına, üçte birini savunma sanayiine. Teklifim bu. Gönlüm razı değil, ülkenin gerçeği bu. Ancak bu şartla kabul edebilirim" diye konuştu.

İnce'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bay Erdoğan millet sana 24 Haziran'da bye bye Erdoğan diyecek. Köprüden geçmedin mi diyecek? Yarın Osmangazi Köprüsü'nden geçeceğim, sonra da 1. Boğaz köprüsünden geçeceğim. Demirel'in yaptığı köprü ücretsiz, seninki niye parayla? 114 gidiş 114 geliş 228 lira. Bayramdan sonra Demirel'ini köprüsü 11 lira, senin köprü 228 lira. Demirel'in yaptığı köprünün geliri Hazine'ye, Erdoğan'ın yaptığı köprünün geliri uluslararası şirketlere. Köprüleri yıkacakmış diyor, köprüyü niye yıkayım. Hırsızlık zihniyetini yıkacağım. Bunlar camileri yıkıyor diyor. Belediye başkanlarımıza sordum, bayram bugün camileri yıkıyor dedim ne diyorsunuz dedim. Doğru söylüyor deterjanla camileri yıkıyoruz dediler. O candan konuşamaz, camdan konuşur.

BM 2,5 Suriyeli daha gelebilir diye uyardı. 40 milyar dolar para harcadık 4 milyon Suriyeliye. Parayı nereden bulacaksın diye soruyorlar. Kamu İhale Kanunu'nu değiştirmeyeceğim birinci kaynağım orası. Akarsuları, tarım alanları atıl, denizleri atıl, insan gücü atıl onları devreye sokacağım. OHAL'i kaldıracağız, ekonomiyi canlandıracağız. Kamuda yükselmeyi liyakatla sınırlı tutacağız. Suriyelilere harcadığın 40 milyar doları nereden bulduysan ben de oradan bulacağım. Sarayı da yıkacak değilim, gençlere vereceğim bilim merkezi yapacağım. Gençlere de 6 ay sonra vereceğim. O 6 ayda kaç milyon insan gelebiliyorsa oraya taşıyacağım millete şatafatı göstereceğim. Meydanlarda diyor ki, onların kafası basmaz diyor. Senin kafan çok basıyordu da ilkokul mezunu FETO kandırdı seni. Dünyada en ilginç cumhurbaşkanı adayı benim. Daha seçilmeden icraatlerim ortada. Erdoğan 1 haftadır OHAL kalkacak diyor, niye ince hastalık korkusu. Ben OHAL'i kaldıracağım dedim, seçimden sonra kaldıracağız diyor, şimdi kaldır. Öğretmen ve polislere 3600'ü vereceğim dedi, niye Muharrem İnce dedi diye.

"KAMUDA MÜLAKATI KALDIRACAĞIZ"

Meydanlarda çocuk sayısını konuşuyor. 3 çocuk, 5 çocuk yap. Bezdeki KDV yüzde 18. Cumhurbaşkanı olarak görevim çocuk sayısına karışmak değildir. Ben bezdeki KDV'yi düşüreceğim söz. Kamuda mülakatı kaldıracağız. Çok özel mesleklerde mülakat gerekirse onu da video kaydıyla yapacağız. Her iktidar iktidara gelince iktidarın adamları ve dışarıda kalanlar oluyor. Buna son vereceğiz. Herkes kendini birinci sınıf hissedecek. Bugün bayram kutlarken ben sen o yok, biz var. Ben sınav kağıtlarını okurken önce ataçla isimleri kapatırdım, öyle okurdum. Ama vicdansızlar çocukların sınav sorularını çaldırıp yandaşlarına verdiler. Cumhurbaşkanı olduğumda çocuklarını FETÖ benzeri yapılara kaptırmayacağım.

Birinci işimiz mutfak. Mutfakta yangın var. Mercimek 6 lira, kuru fasulye 10 lira. Çöp ithal ediyormuşuz, Çin'den. Yaşı 45'in üstünde olanlar bilir. Öğretmenlerimiz bize şöyle anlatırdı Türkiye kendine yeten yedi ülkeden biri diye anlatılırdı. Millet GDO'lu ürünlerle besleniyor, o bıldırcın yumurtalarıyla besleniyor.

Ayın 23'ündeki büyük İstanbul buluşmasında 2 milyon demiştim, millet de bana 5 demişti. O gün bütün Türkiye Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor formalarıyla kol kola gelmenizi istiyorum."