Muharrem İnce'den CHP'ye iş birliği uyarısı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını anlattı.



31 Mart yerel seçimlerinde CHP ile iş birliği yapmak istediklerini ifade eden İnce, aynı zamanda uyarıda da bulundu. İnce, "Zamanı tüketip işi öldürmeye çalışırlarsa ben de aday açıklamaya başlarım." dedi.



Sözcü gazetesine konuşan İnce, "İzmir'den aday olmak istiyor." yorumlarına "Böyle bir talebim olmadı ama İzmir çantada keklik değil. İYİ Parti de, DEM Parti de aday çıkarıyor." yanıtını verdi.



Seçimlerle ilgili öngörülerini paylaşan İnce, İYİ Parti'nin İstanbul'da Buğra Kavuncu'yu aday göstereceklerini kulisleri hakkında da "Kötü aday mı arkadaş? Bir şeyler alacaklar, göreceksiniz. İYİ Parti, iyi bir kaybettiren olacak bu sefer." diye konuştu.



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