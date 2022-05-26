Muharrem İnce'den 'Kılıçdaroğlu' açıklaması: Destek yok

Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı adayı olması durumunda Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini söyledi.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, İzmit'e basın toplantısı düzenledi.

İnce, buradaki gazetecinin "Eğer aday olmazsanız Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verecek misiniz?" sorusunu "Niye destek vereyim? Kendime destek veriyorum. Tabi ki ben de adayım" diye cevapladı.



Partisinin adayının belirlenmesiyle ilgili de bilgi veren İnce, ''Partinin genel başkanı olarak cumhurbaşkanı adayı olmak istediğimi söyleyeceğim'' dedi.

Parti üyeleriyle seçim yapılması sonucunda Cumhurbaşkanı adayı çıkaracaklarını söyleyen İnce, ''Bizde öyle 'Ben genel başkanım, seni aday yaptım' gibi bir şey yok. Türkiye'ye demokrasi getireceksen önce partine demokrasi getireceksin. Mesela ben 2014'te, partimin cumhurbaşkanı adayını televizyondan öğrendim. O sırada grup başkan vekili olarak partide ikinci adamdım" diye konuştu.



'SİYASET BU MU?'



Muharrem İnce, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Şimdi de 'demokrat amca' oldu. Ne demokrasisi yahu? İktidarda, muhalefette tek adam rejimi var. 'İkinci tura kalırsa destekler misiniz?' diyorsunuz. 'Ben bile kazanırım' diyor. Siyaset mi bu? 2018'de aday olsaydın o zaman. Niye olmadın? Şimdi 2023, ekonomi berbat. Öyle bir noktadayız ki 'Ben bile kazanırım' diyor. Yok kardeşim, öyle destek mestek yok" dedi.