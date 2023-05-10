Muharrem İnce'den kumpas açıklaması

Son olarak dün Aydın'da düzenlediği mitingde vatandaşlarla bir araya gelen Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bugün İzmir ve Manisa'da miting yapmayı planlıyordu.
Memleket Partisi Manisa 1. sıra milletvekili adayı Fidel Okan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Muharrem İnce'nin Manisa ve İzmir mitinglerinin iptal edildiğini duyurdu.
Okan, İnce'nin sağlık durumunun bozulması nedeniyle mitinglerin yapılmayacağını açıkladı.
Sn. Muharrem İnce’nin sağlık durumunun bozulması sebebiyle İzmir ve Manisa programları tamamen İPTAL olmuştur.— Fidel OKAN (@FidelOKAN) May 10, 2023
Hakkında yürütülen iftira ürünü aşağılık kampanyaları lanetliyoruz.
MUHARREM İNCE'DEN AÇIKLAMA
Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, akşam saatlerinde Twitter'dan bir açıklama yaptı.
İnce, son dönemde kendisi aleyhine bir kampanya yürütüldüğünü, FETÖ'nün 45 gündür sahte dekontlar, belgeler ve videolarla kendisine iftira attığını belirtti.
45 gündür sahte dekontlarla, sahte belgelerle, sahte videolarla iftira atan ve algı operasyonu yapan FETÖ'cülere karşı bu ülkenin gazetecileri neredesiniz? Savcıları neredesiniz? Bu aşağılık teröristlerin kumpaslarından medet umanlar, bunları yayanlar, bunlara inananlar; kumpas…— Muharrem İNCE (@vekilince) May 10, 2023
Muharrem İnce açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
''45 gündür sahte dekontlarla, sahte belgelerle, sahte videolarla iftira atan ve algı operasyonu yapan FETÖ'cülere karşı bu ülkenin gazetecileri neredesiniz? Savcıları neredesiniz? Bu aşağılık teröristlerin kumpaslarından medet umanlar, bunları yayanlar, bunlara inananlar; kumpas davaları döneminde yaşananları hatırlamıyor musunuz? Bu aşağılık teröristlerle ömrümün sonuna kadar mücadele edeceğim.''