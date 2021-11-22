Muharrem İnce'den Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu hakkında suç duyurusu

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve Para Politikası Kurulu üyeleri hakkında 'kamu zararına sebebiyet verme' ve 'görevlerini kötüye kullanma' suçundan suç duyurusunda bulundu.

Haberler - DHA 22.11.2021 - 16:43

Muharrem İnce'den Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu hakkında suç duyurusu

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Memleket Partisi Genel Başkanı , Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve Para Politikası Kurulu üyeleri Emrah Şener, Mustafa Duman, Taha Çakmak, Elif Haykır Hobikoğlu ve Yusuf Tuna hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen suç duyurusu dilekçesinde; Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu’nun baz faiz oranını indirmek suretiyle özellikle döviz piyasalarında telafisi güç zararlara sebebiyet verdiği kaydedildi.

Eylül ve ekim aylarındaki faiz indirimleri sonucu enflasyon rakamlarının faiz oranlarının üzerine çıktığı ve vatandaşın faizde paralarının değer kaybedeceğini görmeleri nedeniyle Türk Lirası'nı bırakmak suretiyle yabancı paralar üzerinden işlem yaptıkları vurgulandı.

Merkez Bankası'nın temel görevinin fiyat istikrarını sağlamak ve Türk Lirası'nın değerini koruması olduğu hatırlatılarak, Merkez Bankası Başkanı ve Para Politikası Kurulu üyelerinin kamunun zararına sebebiyet vererek görevlerini kötüye kullandıkları gerekçesiyle 6'şar aydan 2'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

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