Muharrem İnce'den Rahmi Turan ve Talat Atilla'ya dava

Muharrem İnce, Beştepe'ye gittiği iddiasını yazan Rahmi Turan ve haber kaynağı olarak gösterdiği Talat Atilla hakkında tazminat davası açtı.

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"Beştepe'ye giden CHP'li" iddiası yargıya taşınıyor. 

Muharrem İnce, Beştepe'ye gittiği iddiasını ortaya atan gazeteciler Rahmi Turan ve Talat Atilla hakkında suç duyurusunda bulundu.

İnce, Rahmi Turan hakkında "5 kuruş",  iddiayı Rahmi Turan'a ileten Talat Atila hakkında da "3 kuruşluk" manevi tazminat davası açtı.

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, köşesinde CHP'li bir ismin Beştepe'yi ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü yazmıştı. Haber kaynağı olarak gazeteci Talat Atillayı gösteren Rahmi Turan bu ismin Muharrem İnce olduğunu açıklamıştı.

İddiaların iki cepheden de yalanlanması üzerine Turan bugünkü yazısında "özür" dilemiş "Haberin doğru olmadığı anlaşıldı bunu bir trafik kazası olarak görmek gerekir" ifadelerini kullanmıştI.HABERE GİT

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