Muharrem İnce’den seçim sonrası ilk açıklama

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den 14 Mayıs seçimleri sonrası ilk açıklama geldi. İnce, sosyal medyadan "Gençler, evlatlarım, biz ‘Umutsuz durumlar yoktur. Umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim.’ diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan gidenleriz. Kendinizi üzmeyin, asla umutsuzluğa kapılmayın." paylaşımında bulundu.

Muharrem İnce’den seçim sonrası ilk açıklama

14 Mayıs seçimlerine 3 gün kala Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Memleket Partisi lideri 'den seçim sonrası ilk açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan İnce, gençlere seslenerek, "Gençler, evlatlarım, biz ‘Umutsuz durumlar yoktur. Umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim.’ diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan gidenleriz. Kendinizi üzmeyin, asla umutsuzluğa kapılmayın. Umut her zaman vardır." ifadelerini kullandı.

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