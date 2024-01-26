Muharrem İnce'den yerel seçim kararı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 31 Mart'taki yerel seçime ilişkin kararını verdi.

''GİREBİLECEĞİMİZ HER YERDE SEÇİME GİRECEĞİZ''

Muharrem İnce, imkanları çerçevesinde girebilecekleri her yerde aday çıkaracaklarını belirtti.

İnce, ''Girebileceğimiz her yerde seçime girebilmeyi, alabildiğimiz kadar belediyeyi saflarımıza katmayı istiyoruz.'' ifadesini kullandı.

''CHP İLE SİYAHLA BEYAZ GİBİYİZ''

İsveç'in NATO üyeliğine onay ve DEM Parti ile ilişkileri nedeniyle CHP'yi eleştiren İnce, ''İttifak yapacak mısınız?'' sorusuna ise "Siyahla beyaz kadar ayrışmışız nasıl beraber olacağız? Gençliğimdeki parti gitmiş başka bir yapı gelmiş. Yarın yönetim değişir o zaman bir kez daha bakarız." yanıtını verdi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi için 3 aday adayları bulunduğunu ve Mehmet Sevigen'in de onlardan biri olduğunu belirtti.

İnce, Eskişehir, Sakarya, Bilecik, Yalova, Mersin Tarsus adaylarını açıkladı.

CHP SÖZCÜSÜ YÜCEL'DEN İNCE'YE YANIT



Öte yandan CHP Genel Başkanı Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Muharrem İnce'ye yanıt verdi.

Yücel, paylaşımında 4 Ocak'tan itibaren Memleket Partisi ile yerel seçimde iş birliği konusunda farklı kanallardan müzakereler yürüttüklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu görüşmeler esnasında, 'İlkesel duruş' konusunda tek bir cümle dahi kurmayan, bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında dile getirdiği siyasi eleştirileri gündeme dahi getirmeyen Sayın Muharrem İnce'nin açıklamalarını üzülerek dinledik.

''MUHARREM İNCE, BELEDİYE MECLİS ÜYELİĞİ VE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TALEP ETTİ''

Yapılan görüşmelerde Sayın İnce, belli sayıda belediye meclis üyeliği ve İzmir'de bir metropol ilçe belediye başkanlığı talebinde bulunmuştu. Süreç, parti tabanımızın ve örgütümüzün kabul edemeyeceği bir noktaya taşınınca müzakerelerin tıkanması üzerine bugünkü açıklamayı yaptı. Bugün yaptığı açıklamaların ve eleştirilerin müzakereler olumlu sonuçlansaydı asla yapılmayacağını biliyoruz.''