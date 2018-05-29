CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Trabzon mitinginde Pensilvanya iddiasını bir kez daha gündeme getirdi. İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'nin kuruluş döneminde Pensilvanya'ya gittiği iddiasını ispat edeceğini söyledi.



İnce, "Ben dedim ki partiyi kurmadan önce fethullah gülen'e gidip icazet aldın mı? Bana diyor ki 'ispatlamazsan namertsin.' ben de diyorum ki ispatlamazsam namerdim. O günlerde beraber yanından ayrılmayan kişi bana dedi ki biz beraber gittik. Şimdi ben onu korumak pahasına söylemiyorum. 24 Haziran’dan sonra tümünü anlatacağım zaten" dedi.



Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı'nın yatırımlarla ilgili eleştirisini de yanıtladı.



İnce, "Beni acemilikle suçluypr büyük kamu yatırımlarında hazineden tek kuruş harcamadık bilmiyor diye ve müteahhitler babalarının hayrına mı yapmış. Sen, Hazine garantisi verdin yurtdışından kredi alırken" dedi.



Muharrem İnce tarım politikalarını anlattı, iş hayatına daha çok kadını kazandıracaklarını söyledi.



İnce, "57 milyon seçmenin yarısı 11 büyükşehirde yaşıyor. Türkiye köy kasabayı terk edip büyükşehire kaçmış, bizim insanları yeniden köye döndürmemiz lazım. Şu anda işgücüne katılım oranı kadınlarda yüzde 32 bunu yüzde 50'ye çıkaracağız" dedi.