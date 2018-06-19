CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Hatay'daki mitingde konuştu.

İnce, cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda ilk haftadan başlayarak 100. güne kadar yapacaklarını anlattı.

İnce şunları söyledi: "Cumhurbaşkanı olduğumda ilk bir haftadan başlayıp yapacaklarını anlatıyorum. İlk bir haftada yeminden sonra 7 gün içinde başlayıp 100'üncü günde bitecek işlerim. Bİr, OHAL'i kaldıracağım. İki, Merkez Bankası özerk yapıya kavuşacak. 3. Bakanlar Kurulu'nu toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde atayacağım. Liyakat esas olacak, toplumu kucaklayacak. Terörle mücadele PKK, IŞİD, FETÖ gibi terör örgütleriyle amansız mücadele edilecek. Erdoğan 2002'de iktidara geldiğinde Dünya Kupası'nda üçüncüydü. Bugün katılamıyoruz bile. Pasolig'i hemen kaldıracağım. Türkiye'nin Şam büyükelçisini hemen atayacağım. Suriye'nin toprak bütünlüğü esas olacak. Bizim projemiz zaten barış. Türkiye'de barış, bölgede barış, dünyada barış. Bağımsız, tarafsız adil bir yargı için cumhurbaşkanı salona girdiğinde ayağa kalkmayacak yargıçlar arıyorum. Hak arama ve özel hayatın gizliliği. Sizlere namus sözü 81 milyonun hiçbirinin telefonu dinlenmeyecek.



"KAMU BANKALARINI YENİDEN DÜZENLEYECEĞİZ"

KHK'larla işten atılan kardeşlerim hakkınızda bir dava açılmışsa sonunu bekleyeceğiz. İşten atılmışsın hakkında dava yok, hemen işe döneceksin. Başta Kuleli Askeri Lise olmak üzere kapatılan askeri lise ve kurumları hemen açacağım. Askeriyede FETÖ'cü var diye askeri liseyi kapatıyorsun. Medyayla ilgili yasalar çıkaracağız. Medya yalaka olmaktan vazgeçecek. Cemevlerinin statüsünü ibadethane olarak değiştireceğiz. Kamuda müdür olmanın, genel müdür olmanın kurallarını koyacağız. Öğretmene, polise, hemşireye, din görevlisine 3 bin 600 ek göstergeyi vereceğiz. Ekonomiyle ilgili temel kurulların özerkliğini sağlayacağız. Kamu bankalarını yeniden düzenleyeceğiz. Ziraat Bankası kredilerinin yüzde 80'ini çiftçiye verecek. Halkbank kredilerin yüzde 80'ini esnaf ve KOBİ'lere verecek. Eximbank'ı yeniden düzenleyeceğiz.

"EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANIN SORUNUNU ÇÖZECEĞİM"

AB ile müzakereleri hızlandıracağız, hemen masaya oturacağız. Hemen bir Avrupa turu yapacağım. Bütün başkentleri gezip yeni Türkiye'yi anlatacağım. Hiçbir okula zorunlu bağış alınmayacak. Çocuklar hiçbir sınava ücretle girmeyecekler. 24 Kasım'da her öğretmene bir maaş ikramiye vereceğiz. Mülakatı kaldıracağız. Çiftçinin mazotu 3 lira olacak. Asgari ücret 2200 lira olacak. En düşük emekli maaşı 1500 lira olacak. Biz size Kurban Bayramı'nda bir asgari ücret vereceğiz. Emeklilikte yaşa takılanların sorununu çözeceğim. Spor yönetimi özerkleşecek. Çocuk bezindeki yüzde 18 KDV inecek.



İnce'nin açıklamalarından diğer öne çıkanlar şöyle:



Bu ülkede 2002'ye kadar devlet adamları vardı. Ecevit, Demirel, Erbakan, Türkeş devlet adamıydı. 2002'den sonra bir şeyler değişmeye başladı. Seçilir seçilmez ben milletvekili lojmanlarında oturmam dedi. Keçiören'de milletle birlikte oturacağım dedi. Sonra gitti 1150 odalı saray yaptırdı. O yetmedi 5 tane de İstanbul'da yaptırdı. O yetmedi Marmaris'te yazlık saray yaptırdı. O artık 2002'deki Erdoğan değil, o saraylı ben milletin evladıyım. Beraber yola çıktıklarından 'kardeşim' dediklerinden kimse kalmadı. Meydanlarda Rizeliyim dedi, Rize çayını beğenmedi beyaz çay içti. Sonra ben yerliyim dedi ama 95 yıllık cumhuriyet ilk kez onun döneminde toprak kaybetti. Süleyman Şah Türbesi'ni kaybetti. Türkiye'nin geldiği durum bu. Herkesle kavga eden biri var, bir de yorgun adamın karşısında bir taze kan var. Türkiye'nin taze kana ihtiyacı var. Bir deneyimli siyasetçi diyor ki, meydan doluysa sevinebilirsin balkon doluysa iş iyi demektir çatı doluysa kazandın demektir.

İlk kez bu seçimde 81 milyon kazanacak. Bu seçimin kaybedeni olmayacak. Kazayla Erdoğan kazanırsa hepimiz kaybedeceğiz. Erdoğan kazanırsa kavga devam edecek. Dünyadaki yalnızlığımız devam edecek, dolar yükselecek. İnce kazanırsa umutlarımız tazelenecek. Böyle bir mitingi ilk kez yapıyorum, her taraf insan.

"O KEKLER DE ŞEKERSİZ OLUR"



2002'deki heyecanlı, iddialı bir Erdoğan yok karşınızda. AK Parti'li kardeşim yorgun, heyecansız insanlara tepeden bakan kibir dolu bir Erdoğan var. Arkadaşlarına sırt çeviren bir Erdoğan var. Adalet, kalkınma demiyor kıraathane diyor. Keke kanacak olan varsa şunu söyleyeyim, şeker fabrikalarının hepsini sattı kekler de şekersiz olur. Erdoğan artık hayalleri, heyecanı olmayan bir adam. Artık kekin ötesinde hayali olmayan bir adam. Yerli otomobil deyince kaportasını anlıyor, ben beynini anlıyorum. İnce kazanırsa yardımları kesecek yalanı var. Doğum, gebelik yardımı, dul maaşı, muhtaç asker ailesi yardımı, şartlı eğitim yardımı, öğrenci yardımı, yoksullara kira yardımı, engelli bakımı yardımı, fakir muhtaç yardımı... Size namus sözü bu yardımlar asla kesilmeyecek. Enflasyon oranında artıracağız.

Ayırmayacağım, kayırmayacağım, milletin parasını savurmayacağım. Hakkını bilen, halkını bilen, haddini bilen bir cumhurbaşkanı olacağım.