Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Tandoğan Meydanı'nda halka seslendi.

İnce'nin Tandoğan'daki konuşmasının satır başları şöyle...



"50 günde evimde ya 2 gece yattım ya 3 gec. Yarın akşamdan itibaren sıra sizde. Cumartesi günü geç kalmayın okulların bahçesinde yatın. Pazar günü acıkmayın hasta olmayın. Pazar günü sabah Yalova'da oyumu kullanıp doğru Ankara'ya geleceğim."

"Ankara'da bugün bir şeyler yapmışlar. Üzerine CHP logosu basmışlar. Türbanı kaldıracağım gibi. Bunlar nasıl müslüman nasıl insan anlamış değilim."

"Bunu basmısşlar. herkes için CHP biz gelince türbana son yazmış. Bunu yazan ahlaksıza sesleniyorum. Bunlar sahtekar bunlar yalancı bu broşürlerin benimle ve CHP ile hiçbir ilgisi yoktur. bunlar paçavradır."

"Benim cumhurbaşkanlığımda türbana ister sokakta ister devlet dairesinde tak. Böyle bir derdimiz yok"

"KAMYONCU KÖPRÜDEN NASIL GEÇECEK?"

"Şimdi son günlerin bir modası var, Erdoğan ile benim aramda bir köprü polemiği var. Ben dedim ki, Demirel’in yaptığı birinci köprüden 11 liraya geçiyoruz; gidiş geliş 11 lira. Erdoğan’ınkinden 114 gidiş, 114 geliş 228 lira. Demirel’in yaptığı köprü bayramlarda bedava, Erdoğan’ınki parayla. Demirel’in yaptığı köprünün geliri hazineye gidiyor, Erdoğan’ın yaptığı köprünün geliri yabancı şirketlere gidiyor. Gerçekten zavallı ya, bana diyor ki; “Paran varsa geç, ne konuşuyorsun” Erdoğan, ben milletvekiliyim benim param var, benim param var ben geçerim de kamyoncu nasıl geçecek kamyoncu? Benim derdim kamyoncu, o nasıl geçecek? Yani diyor ki, “parası olan geçsin” diyor. Yakında şunu derse şaşırmayın “parası olan hastalansın”. Bu kafadaki bir adamdan kurtulmamız lazımç"

"İşte Erdoğan ile benim aramdaki fark ne biliyor musunuz? Erdoğan Türkiye’yi Brüksel’den yönetiyor, ben Türkiye’yi Ankara’dan yöneteceğim. Bu seçimde kimse kaybetmeyecek. 81 milyon kazanacak. AK Partili kardeşlerim de kaybetmeyecek. Solcular kaybetmeyecek. Muhafazakarlar kaybetmeyecek. Kürtler kaybetmeyecek. Başı kapalılar kaybetmeyecek, başı açıklar kaybetmeyecek. Kadınlar, erkekler, gençler kaybetmeyecek."



"3 tane kurum, biri AA, biri TRT, öbürü de YSK, hiçbir intikam duygum yok ama bu üç kurumun yöneticilerini yargıya göndereceğim"

"Annelere sesleniyorum çocuklarınıza yabancı dil öğreteceğiz. Fabrikalarımızın bacaları tütecek"



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