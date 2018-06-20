CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İstanbul'da ulusal gazete, televizyonlar ve haber sitelerinin genel yayın yönetmenleri ile kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.

Muharrem İnce'nin yaklaşık 1,5 saat süren toplantıda verdiği mesajlardan bazı önemli satırbaşları şunlar;

ÖNCE VATAN YERİNE ÖNCE ADALET

-IŞİD, PKK ve FETÖ ile amansız mücadele edeceğiz. Adil bir yargının Türkiye'nin birinci sorunu olduğunu düşünüyorum. Askerde her yerde "Önce Vatan" yazar halbuki "Önce Adalet" dememiz lazım. Yargı adil değilse o ülke vatan olmaz.

AKŞENER'İN YARDIMCISI OLURUM



-Meral Akşener cumhurbaşkanı seçilirse seve seve yardımcısı olurum, ben de seçilirsem aynı teklifi onlara yapacağım kabul ederse de çok memnun olurum.



KANDİL İŞİ SEÇİME YÖNELİK



-Kandil sınırdan 140 km içeride, seçim öncesi yapılan bu iş seçime yönelik bir iştir. Kandil'e böyle bir planla girilebilmesi mümkün değildir. Bölgeyi bilen bir emekli generalle konuştum. Ya İran'la işbirliği yaparak oraya doğudan girmek gerekir ya da Irak tarafından. Şu anda orada görev yapan askerlerin moralini de bozmak istemem bu nedenle ama seçim öncesi bunları konuşmaları da göstermelik işlerdir...

VİDEO: İNCE'NİN BASIN TOPLANTISI

AVRUPA BAŞKENTLERİNİ DOLAŞACAĞIM

-Hedefimiz AB ve batı dünyasıdır. Yönümüz NATO'dur. Seçilir seçilmez hemen Avrupa turu yapacağım. Batı başkentlerini gezeceğim. Kabine için görüştüğüm insanlar oldu. Seçilirsem ben de balkon konuşması gibi bir konuşma yapacağım ama bunu birinci Meclis'te yapacağım.

GENEL BAŞKANLIK TARTIŞMASI ENERJİMİ DÜŞÜŞÜR



-Partiyle bir sorunum yok, ben yüzde 50+1 için uğraşıyorum. Sayın Genel Başkan da partinin milletvekili sayısını artırmaya çalışıyor. Parti içi meselelerle ilgili değilim. Genel başkanlıkla ilgili tartışmalar enerjimi düşürür, kendimi Çankaya'ya odakladım.



PARLAMENTER SİSTEME 70 BU SİSTEME 5 VERİRİM



-Seçim sonrası için vaadlerimizi açıkladık. Bu sistemden vazgeçeceğiz. Benim eski parlamenter sisteme bir öğretmen olarak notum 100 üzerinden 70, cumhurbaşkanlığı sistemine notum ise 5. Biz eski sistemdeki aksaklıkları giderip daha iyisini yapabiliriz. Bu 70'i de pekala 95 yapabiliriz.

Muharrem İnce İstanbul'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

KAYBEDEN ANKET ŞİRKETLERİ OLACAK



-Çıkışta kısa bir açıklama yapan İnce şunları söyledi: "Başbakan'ın konuşması benim mitinglerim kesilip veriliyor. Ben kazandığımda bu olmayacak. Herkes kazanacak. Türk medyası da kazanacak 81 milyon da kazanacak. Kaybeden anket şirketleri olacak. En özgür en mutlu kesim de medya olacak. Talimatla manşet atılmayacak. Talimatla televizyona çıkılmayacak. TRT asla Muharrem İnce'nin borazanı olmayacak. Olağanüstü bir değişim süreci yaşıyor Türkiye.

SONUÇLARI YSK'YA YAKIN BİR YERDE TAKİP EDECEĞİM

-İstediği bir televizyonda ekonomiyi, tencereyi, geçim sıkıntısını tartışmak üzere Erdoğan'ı davet ediyorum. Aracıya gerek yok, yüz yüze konuşalım diyorum. Kazanma olasılığımı yüksek görüyorum. Olasılık üzerinden konuşmayayım Allah'ın izniyle bu iş oldu diyorum. Seçim sonuçlarını Ankara'da Yüksek Seçim Kurulu'na yakın bir yerde arkadaşlarımızla takip edeceğim.