Muharrem İnce'nin İzmir ve Manisa mitingleri iptal oldu

Son olarak dün Aydın'da düzenlediği mitingde vatandaşlarla bir araya gelen Memleket Partisi lideri ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bugün İzmir ve Manisa'da miting yapmayı planlıyordu.
Memleket Partisi Manisa 1. sıra milletvekili adayı Fidel Okan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Muharrem İnce'nin Manisa ve İzmir mitinglerinin iptal edildiğini duyurdu.
Okan, İnce'nin sağlık durumunun bozulması nedeniyle mitinglerin yapılmayacağını açıkladı.
Sn. Muharrem İnce’nin sağlık durumunun bozulması sebebiyle İzmir ve Manisa programları tamamen İPTAL olmuştur.— Fidel OKAN (@FidelOKAN) May 10, 2023
Hakkında yürütülen iftira ürünü aşağılık kampanyaları lanetliyoruz.