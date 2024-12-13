Muharrem İnce'ye Cumhurbaşkanına hakaretten ceza
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye 7 bin lira adli para cezası verildi.
Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme, Muharrem İnce'ye "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verdi.
Mahkeme, cezanın 7 bin lira adli para cezasına çevrilmesine hükmetti.
İnce'nin avukatı Halil İlker Çelik, karara itiraz edeceklerini söyledi..
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