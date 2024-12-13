Muharrem İnce'ye Cumhurbaşkanına hakaretten ceza

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye 7 bin lira adli para cezası verildi.

Muharrem İnce'ye Cumhurbaşkanına hakaretten ceza

Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme, 'ye "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verdi.

Mahkeme, cezanın 7 bin lira adli para cezasına çevrilmesine hükmetti.

İnce'nin avukatı Halil İlker Çelik, karara itiraz edeceklerini söyledi..

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