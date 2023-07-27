Muharrem orucu ne zaman bitiyor? İşte 2023 Muharrem orucu hakkında bilgiler

Son günlerde Muharrem orucunun tarihine yönelik araştırmalar başladı. Aşure gününü de içerisinde barındıran Muharrem ayında günü oruç tutmak, ve aşure gibi ritüelleri yerine getirmek isteyen vatandaşlar, tarih araştırmalarını yoğunlaştırdı. İşte, muharrem orucu hakkında bilgiler...



MUHARREM ORUCU NE ZAMAN TUTULMALI?



Muharrem ayı 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü başladı.



Muharrem orucuna dair Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yanıtı şöyle;



Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak, müstehabtır. Bu ayın başında, sonunda veya ortasında yani 13, 14, 15’inci günlerinde ya da 9, 10 veya 10 ve 11’inci günlerinde oruç tutulabilir.



Resûl-i Ekrem (s.a.s.) şöyle buyurmuşlardır: “Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allah’ın ayı Muharremde tutulan oruçtur. Farzlar dışında en faziletli namaz da gece namazıdır.” (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Salât, 212; Nesâî, Kıyâmü’l-leyl, 6)



AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?



İslam inancına göre, Hazreti Adem'den itibaren peygamberlerin hayatında önemli hadiselerin yaşandığı, bereket, paylaşma, birlik ve beraberliğin simgesi aşurenin yapıldığı muharrem ayının onuncu günü olan "Aşure Günü" idrak edilecek.



Muharrem ayının 10. günü kutlanan Aşure Günü 28 Temmuz 2023 Cuma gününe denk geliyor.