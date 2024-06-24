Muharrem orucu ne zaman tutulacak? 2024 Muharrem ayı takvimi

Milyonlarca Müslümanın ibadetini idrak edeceği Muharrem ayının başlamasına kısa süre kaldı. Muharrem ayı yaklaşırken, ''Muharrem ayı orucu ne zaman tutulur?'' sorusu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimine göre araştırılmaya başlandı.



2024 MUHARREM AYI TARİHİ



Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vakit hesaplarına göre, 2024 hicri yılbaşı tarihi belli oldu.



Buna göre; Bu yıl hicri yılbaşı, 7 Temmuz 2024 Pazar gününe denk geliyor.



Muharrem ayı, 7 Temmuz 2024 Pazar günü idrak edilecek. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günü dolayısıyla yılbaşı olacak.



MUHARREM ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?



Diyanet İşleri Başkanlığı bu konuya dair şu bilgileri paylaşmıştır;



Peygamberimiz Muharrem ayının 9–10. veya 10–11. günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Ancak Muharrem ayının sadece 10. gününü oruçlu geçirmek mekruhtur.



Yalnızca Aşure günü oruç tutulması Yahudilere benzeme endişesi ile mekruh görülmüş, Muharrem ayının 10. günü ile birlikte 9. veya 11. günününü de oruçlu geçirmek tavsiye edilmiştir. Peygamberimiz (s.a.s.) Muharrem ayının sadece 10. günü oruç tutmamıştır (Tirmizî, “Savm”, 50) ve “Muharremin 9. ve 10. günü oruç tutunuz. Yahudilere muhalefet ediniz” buyurmuştur.Hz. Muhammed (S.A.V) Muharrem ayı orucuyla ilgili şöyle buyurmuştur;



“Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah’ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan aşure orucudur…” (Müslim, “Sıyâm”, 202)



“Aşure günü orucunun, bir önceki yılın günahlarına keffaret olmasını Allah’tan umarım.” (Tirmizî, “Savm”, 48)



Hazreti Aişe (r.ah) İslâm öncesinde, Mekke halkının oruç tutmakta olduğu aşure gününde peygamberimizin de oruç tuttuğunu bildirmekte... Allah Rasulü Medine’ye hicret ettikten sonra da bu orucu tutmuş ve müminlere de onuncu günü ile birlikte, bir gün öncesi veya sonrası ile oruçlu olmalarını tavsiye etmiş... (Ahmed b. Hanbel, VI, 244)