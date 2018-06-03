CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce büyükelçilerle iftarda bir araya geldi.
Sarıyer Tarabya Otel’deki iftar programına Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima, Kanada Büyükelçisi Christopher Cooter, Yeni Zelanda Büyükelçisi Wendy Hinton, Avustralya Büyükelçisi Marc Innes-Brown, İngiltere Büyükelçisi Sir Dominic Chilcott, Amerika İstanbul Başkonsolosu Jennifer L. Davis katıldı.
İftar programı basına kapalı gerçekleştirildi.
Muharrem İnce, büyükelçilerle iftarda buluştu
Anadolu AjansıTürkiye
CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce Japonya, İngiltere, Kanada, Yeni Zelanda, Avustralya büyükelçileri ve Amerika İstanbul Başkonsolosu'yla iftarda bir araya geldi.
CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce büyükelçilerle iftarda bir araya geldi.