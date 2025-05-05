Muhasebeci Gökhan'ın şüpheli ölümü

Kütahya'da şüpheli bir ölüm yaşandı.

Fuat Paşa Mahallesi Kıyın Sokak'taki evde meydana gelen olayda, ailesi tarafından bilgisayar başında hareketsiz şekilde bulunan Gökhan Demir (32) için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Şüpheli ölüm olarak değerlendirilen olayda, polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Demir'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.