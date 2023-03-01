Muhasebeciler Günü ne zaman? Muhasebeciler Günü mesajları ve sözleri

Ülke genelinde, 3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun verdiği yetkiye istinaden hizmet veren meslek mensuplarının günü olarak kabul edilen "1 Mart" "Muhasebeciler Günü" olarak kutlanmaktadır.

1 Mart Muhasebeciler Günü ve 1-7 Mart Muhasebe Haftası nedeniyle Türkiye’nin farklı noktalarında etkinlikler düzenlenmektedir.

MUHASEBECİLER GÜNÜ MESAJLARI

"Tüm meslek mensuplarının 1 Mart Muhasebeciler Günü'nü kutlarız. "



"Bilgisi ve hizmetleriyle geleceğin muhasebesini yapan tüm muhasebecilerimizin 1 Mart Muhasebeciler Günü Kutlu Olsun..."



"1 Mart Muhasebeciler Günü ve 1 - 7 Mart Muhasebeciler Haftası Kutlu Olsun..."



"Üreten, çalışan, mesleklerini büyük sorumluluk ve özveriyle yerine getiren muhasebecilerin ve mali müşavirlerimizin 1-7 Mart Muhasebeciler Haftası kutlu olsun!"



"İşlerini özveriyle yaparak ülke ekonomisine büyük katkılar sunan tüm muhasebeci ve mali müşavir meslektaşlarımızın “ 1 Mart muhasebeciler günü’nü “ kutluyor her birerine çalışmalarında başarılar diliyorum ."



"Mesleğimizin hakkettiği değeri gördüğü ve mesleğe hakettiği değeri verdiğimiz günlerin gelmesi umuduyla, Tüm meslektaşlarımın Muhasebeciler Gününü kutluyorum."

"Mesleklerini büyük sorumluluk ve özveriyle yerine getirerek düzenli ve sağlıklı bir ülke ekonomisinin temelini oluşturan tüm muhasebeciler, mali müşavirler ve muhasebe çalışanlarının 1 Mart #muhasebecilergünü kutlu olsun."



















