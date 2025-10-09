Muhasebecinin 40 milyonluk oyunu: Hesaplardaki tutarsızlık vurgunu ortaya çıkardı

Adana'da bir muhasebeci, çalıştığı firmayı 40 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, banka hesaplarında açık olduğunu fark eden bir giyim firmasının ihbarı üzerine harekete geçti.

BİR YIL BOYUNCA TEKNİK TAKİP YAPILDI

Şirketin hesap hareketlerini incelemeye alan ekipler bir yıl boyunca teknik ve fiziki takip yaptı.

Ekipler, iş yerinin muhasebecisi S.G. ve ona yardım eden T.G. ile B.G.'nin resmi evrakta sahtecilik yaptığını tespit etti.

VURGUNUN BOYUTU 40 MİLYON LİRA

Şüphelilerin firmanın yaklaşık 40 milyon lirasını dolandırdığı öne sürüldü.

Adreslerine baskın yapılan şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.