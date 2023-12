Mühendisler Günü mesajları (Mühendisler Günü Türkiye'de ne zaman kutlanıyor?)

MÜHENDİSLER GÜNÜ MESAJLARI



"Dünya Mühendisler Günü'nü kutluyoruz. Geleceği birlikte inşa ediyoruz! 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü kutlu olsun!"



"Ülkemizin kalkınması, insanlığın refahının arttırılması için çalışan tüm mühendislerimizin #5Aralık #DünyaMühendislerGünü kutlu olsun."



"Çalışma ve tasarımlarıyla hayatımızı kolaylaştıran, ülkemizin her köşesinde hizmet veren tüm branşlardaki Mühendislerimizin 5 Aralık Mühendisler Günü kutlu olsun."



"Bugün, kaynakları insanlığın kullanımı ve rahatlığı için yönlendiren, geleceğe değer katan mühendislerin günü. Meslektaşlarımın,

tüm mühendislerin "Dünya Mühendisler Günü" kutlu olsun!"



"Geleceğimizi inşa etmek için özveriyle çalışan kıymetli mühendislerimizin 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü kutlu olsun."



"Her sektörde hizmet eden, teknolojiye yön veren, insanlığın ihtiyaçlarını karşılamak için özveriyle çalışan tüm meslektaşlarımın "Dünya Mühendisler Günü" kutlu olsun!"



"Geleceği Şekillendiren Tüm Mühendislerimizin, Mühendisler Günü Kutlu Olsun!"



"Mühendis, gelecektir, bugündür, dündür. Mühendis aydınlık yarınların teminatıdır... Mensubu olmaktan gurur duyduğum meslek dalımız mühendislerin Dünya Mühendisler Günü’nü kutlarım."



"Tüm meslektaşlarımın 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü’nü canı gönülden kutluyorum."



"Bilimin ve teknolojinin ışığında, toplumsal yaşamın her aşamasında önemli hizmetler sunan tüm mühendislerimizin ve mühendis adaylarımızın Dünya Mühendisler Günü kutlu olsun."



"Daha iyi bir gelecek tasarlamak için gece gündüz demeden azimle ve özenle çalışan tüm mühendislerimizin 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü kutlu olsun…"



"5 Aralık Dünya Mühendisler Günü Kutlu Olsun"