Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet ' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında Muhittin Böcek , 5 Temmuz tarihinde gözaltına alındı. Aynı gün adliyeye sevk edilen Böcek tutuklanıp, görevinden uzaklaştırıldı.



Muhittin Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na etkin pişmanlık başvurusu yaptı, öğle saatlerinde Antalya Adliyesi’ne getirildi. Böcek’in ifade alma işlemleri sürüyor.



OĞLU GÖKHAN BÖCEK DE ETKİN PİŞMANLIK İFADESİ VERDİ

Aynı dosya kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek de 2 Mayıs’ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında etkin pişmanlık başvurusu yapmış ve ifade vermişti.



Gökhan Böcek ifadesinde, Veli Ağbaba'nın talebiyle 1 milyon euroyu CHP genel merkezine götürüp teslim ettiğini ve bu paranın Özgür Özel'in bilgisi dahilinde adaylık ücreti olarak istendiğini iddia etti.



Gökhan Böcek, seçim döneminde parti yönetiminin taleplerinin devam ettiğini öne sürdü. Böcek, Özgür Özel'e verildiği öne sürülen 20 milyon dolar ile ve eşinin Ekrem İmamoğlu'na rüşvet verdiği iddiasını yalanladı.



Veli Ağbaba'dan iddialara yönelik "gerçekle bağdaşmayan iftiralar" yanıtı gelmişti.



DAVANIN 2. DURUŞMASI TAMAMLANDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 41 sanıklı davanın 2. duruşması da tamamlandı. Duruşmanın dördüncü gününde; Gökhan Böcek, ifadesinin etkin pişmanlık hükümleri kapsamında değerlendirilerek tahliye edilmesini talep etti.

Ancak Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek'in tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Fazlı Ateş ise tahliye oldu.