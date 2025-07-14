Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Antalya'da 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklanan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerin ardından Böcek'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'rüşvet' soruşturması kapsamında 5 Temmuz günü gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ardından da geçici olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, bulunduğu Döşemealtı L Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nun revirine başvurdu.

Kalp rahatsızlığı olduğunu ileri süren Böcek, ambulansla Antalya Şehir Hastanesi'ne getirildi.

Tetkikleri yapılan ve sağlık durumu iyi olan Muhittin Böcek'in tekrar cezaevine götürüleceği öğrenildi.

Muhittin Böcek görevden uzaklaştırıldı

Muhittin Böcek görevden uzaklaştırıldı

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