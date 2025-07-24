Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın rüşvet soruşturması kapsamında 5 Temmuz'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Muhittin Böcek, bulunduğu Döşemealtı Yüksek Güvenlikli İnfaz Kurumu'nun revirine başvurdu.

Durumunun değerlendirilmesi üzerine Böcek, cezaevi aracıyla Antalya Şehir Hastanesi'ne getirildi.

Hastanede güvenlik önlemleri alındı. Muhittin Böcek, B Blok'ta kontrolden geçirildi.



TEDAVİ SONRASI YENİDEN CEZAEVİNE GÖTÜRÜLDÜ

Muhittin Böcek hastanede yaklaşık 1,5 saat kaldı. Böcek, tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden cezaevine götürüldü.

Muhittin Böcek, 14 Temmuz'da da rahatsızlanmış, hastanedeki tedavisinin ardından yeniden cezaevine götürülmüştü.

RÜŞVET SORUŞTURMASI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen rüşvet soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. gözaltına alınmış, şüpheli oğlu M.G. Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Z.K. ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.