Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı
07.12.2025 08:03
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
Antalya'daki rüşvet soruşturmasında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, gece saatlerinde sağlık şikayetleri nedeniyle hastaneye götürüldü.
Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklu bulunan 63 yaşındaki Muhittin Böcek, sağlık şikayetleri nedeniyle gece saatlerinde Antalya Şehir Hastanesi'ne götürüldü.
Muhittin Böcek, daha önce şeker, kalp, tansiyon, prostat rahatsızlığı, böbrek değerlerinin yüksekliği, akciğer problemleri yaşadığını ve 22 ilaç kullandığını açıklamıştı.
Böcek'in sağlık durumuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı ancak tetkiklerinin sürdüğü bildirildi.