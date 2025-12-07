Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklu bulunan 63 yaşındaki Muhittin Böcek, sağlık şikayetleri nedeniyle gece saatlerinde Antalya Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Muhittin Böcek, daha önce şeker, kalp, tansiyon, prostat rahatsızlığı, böbrek değerlerinin yüksekliği, akciğer problemleri yaşadığını ve 22 ilaç kullandığını açıklamıştı.

Böcek'in sağlık durumuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı ancak tetkiklerinin sürdüğü bildirildi.